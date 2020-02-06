Москва, , 16:10 — REGNUM По итогам 2019 года кредитование физических лиц выросло на 18,5% против 22,3% годом ранее. Как заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, банки достаточно быстро отреагировали на «охлаждающие» меры ЦБ в виде введения надбавок к коэффициентам риска в апреле 2019 года.

«С мая прошлого года мы наблюдаем за замедлением темпов роста кредитования физлиц — с 23,8% г/г в апреле до 23,3% г/г в мае, далее тренд на замедление годовых темпов роста продолжился. Также снижение темпов роста кредитования населения ускорилось в октября-ноябре после того, как регулятор ввел ПДН в процесс расчета коэффициентов риска при необеспеченном потребительским кредитам. В результате мы видим, что по итогам года Банку России удаётся добиться определённых результатов в ослаблении кредитной экспансии банков на рынке розничного кредитования», — подчеркнул Покатович.

В то же время, по его словам, данный процесс не привел к явным позитивным изменениям в динамике корпоративного кредитования. «В первом полугодии 2019 года рост корпоративного кредитования демонстрировал склонность к ускорению и в июне достиг максимальных уровней за последние 2 года в 6,4% г/г (в данном случае и далее по тексту, без учёта валютной переоценки). Однако уже с июля корпоративное кредитование вернулось к замедлению темпов роста. По итогам 2019 года, корпоративный портфель вырос всего на 4,3% г/г против 5,1% г/г в 2018 году», — отметил эксперт.

Он обращает внимание, что корпоративные заемщики остаются для банков не самым привлекательным сегментом. В текущих условиях сохранения неопределённости в перспективах роста российской экономики, отсутствия явных положительных изменений в российском инвестиционном климате, а также уязвимости российских компаний к внешним факторам давления сохраняют риски корпоративного кредитования для банков на повышенных уровнях.

«В тоже время мы видим, что при замедлении темпов роста как кредитования физлиц, так и корпоративного сегмента, банки предпочитают усиливать свои позиции на рынке ценных бумаг. Так, по итогам 2019 года банки нарастили объем вложений в ценные бумаги на 7,4% г/г (против роста 3,6% по итогам 2018 года) или на 849 млрд руб. (с исключением влияния валютной переоценки). Фактически, смягчение монетарных условий со стороны ЦБ РФ в виде 5 снижений ключевой ставки в 2019 году было проигнорировано банковским сектором в плоскости усиления кредитования корпоративных заемщиков. Тем временем увеличение вложений банков в ценные бумаги, в особенности в долговые инструменты, с экономической точки зрения было полностью оправданным при условии наличия тогда и сохранения сейчас тренда на снижение уровня ставок», — резюмировал Покатович.