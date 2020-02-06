Обнинск, Калужская область, , 21:47 — REGNUM Порядка 560 млн рублей составили доходы от реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 2019 году на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области (входит в Госкорпорацию Ростех). Это в два раза больше, чем в 2018 году. Предприятие также получило патенты на 50 изобретений. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации генерального директора предприятия Андрея Силкина.

В 2019 году учеными «Технологии» были завершены научно-исследовательские работы по трём государственным контрактам на общую сумму 248 млн рублей. Разработана новая технология производства интерференционных покрытий для изделий остекления, позволяющая наносить на оптическую конструкцию более 200 слоев. Также разработан термостойкий стеклосотопласт, который выдерживает температурные воздействия до 500 °C. Этот материал найдёт применение при создании высокоскоростных летательных и космических аппаратов. Обе разработки не имеют аналогов в стране.

«Наши ученые не теряют интерес к изобретательству, и это главный движущий фактор. В 2019 года нами открыты пять новых работ в рамках государственных контрактов со сроком выполнения работ в 2019—2022 годы на общую сумму 987 млн рублей. Уверен, что исследователи предприятия справятся со всеми поставленными задачами и пополнят копилку научных достижений новыми открытиями», — сказал Андрей Силкин.

В настоящее время в научном секторе «Технологии» заняты 700 сотрудников, в их числе — 70 кандидатов и докторов наук. В 2019 году ученые предприятия опубликовали результаты научных исследований в 220 отечественных и зарубежных журналах, сборниках научных трудов, представили 146 докладов на научно-технических конференциях. Предприятие выступило организатором XXII Международной научно-технической конференции «Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов». В её работе приняли участие 600 делегатов из восьми государств. На конференции было представлено 220 докладов с результатами исследований в области создания технологий и изделий из неметаллических материалов.

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