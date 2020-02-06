Джакарта, , 16:03 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что рост экономики страны в 2019 году снизился до 5,02%, сообщает Kompas.

Известно, что в 2018 году экономический рост Индонезии достиг 5,17%, тогда как в 2019 году он составлял 5,02%.

«Да, давайте сравним с другими странами, особенно G20. Мы на втором месте по росту экономики. И должны быть благодарны, что экономический рост в нашей стране все еще выше 5%», — заявил Джоко Видодо в Государственном дворце в Джакарте.

Глава государства заверил, что принятая экономическая политика не ставит под угрозу экономические основы страны.

Ранее глава центрального статистического агентства Индонезии заявил, что поддерживать рост экономики в диапазоне 5% непросто, учитывая ситуации, которые влияли на экономику в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, рост экономики в столице Индонезии Джакарте в 2019 году был зафиксирован на уровне 5,89%.

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