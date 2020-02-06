Ижевск, , 15:59 — REGNUM Управляющие компании в Удмуртии накопили задолженность за потреблённые энергоресурсы в размере 1,62 млрд рублей. Об этом заявил главный прокурор республики Артём Николаев в ходе доклада об итогах работы ведомства в 2019 году.

Он уточнил, что наиболее сложная ситуация складывается в Сарапуле — долг составляет 322,14 млн рублей, Воткинске — 215,137 млн рублей, Завьяловском районе — 149,834 млн рублей.

Николаев напомнил, что в 2020 году вновь предстоит повышение тарифов за коммунальные услуги. По его мнению, важно не допустить необоснованного их роста, обеспечить исключение всех экономически необоснованных затрат.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные газовые сети в Удмуртии могут быть переданы ОАО «Газпром межрегионгаз» в счет погашения просроченной задолженности. По данным компании, на 1 января долг всех категорий потребителей за газ составил 1,159 млрд рублей, причем основная доля задолженности приходится на теплоснабжающие организации (ТСО) региона — около 70%. За год долг этой категории плательщиков вырос на 21% — до 825,7 млн рублей.