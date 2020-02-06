Москва, , 15:55 — REGNUM Российская валюта чувствует себя уверенно. Минфин РФ 5 февраля провел крайне успешные аукционы ОФЗ: два размещения привлекли 116,24 млрд рублей — максимальную сумму за последние восемь месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Данный результат является одним из самых лучших в истории. Больше средств удавалось собрать лишь в апреле и мае 2019 года. Основными покупателями выступили нерезиденты, для которых отечественные бумаги остаются крайне привлекательными из-за низкого долга, высоких резервов и профицитного бюджета России.

Кроме того, ажиотаж объясняется высокими шансами на снижение ключевой ставки, от которой зависит доходность ОФЗ, в ближайшую пятницу. Еще одним позитивным моментом является сокращение объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в феврале.

В январе ведомство совершало ежедневные операции на сумму в 18,2 млрд рублей в день, тогда как в текущем месяце эта цифра снизится до 11,3 млрд рублей из-за падения нефтяных цен.

Таким образом, давление на курс будет существенно ниже, что позволит ему полноценно отыграть возможное восстановление нефтяного рынка в обозримом будущем. Ожидается курс рубля вблизи отметки в 62,80 за доллар», — предполагает эксперт.

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