Москва, , 15:52 — REGNUM Самой популярной моделью авто по итогам январский продаж в России стала Lada Granta. Об свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

За первый месяц 2020 года на российском авторынке было продано 8470 экземпляров Lada Granta — этот показатель на 11% выше прошлогоднего. На втором месте еще один представитель АвтоВАЗа — Lada Vesta. В прошлом месяце дилерам в России удалось продать 7506 таких авто (+6%). Замыкает тройку лидеров KIA Rio с результатом 6258 проданных автомобилей.

Кроме того, в модельней рейтинг по итогам января 2020 года также вошел кроссовер Hyundai Creta (5376 шт; +28%).

Напомним, реализация автомобилей в январе 2020 года на авторынке России была на 1,8% выше показателя продаж января 2019 года.

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