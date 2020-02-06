Ижевск, , 15:48 — REGNUM По итогам 2019 года благодаря вмешательству прокуратуры в Удмуртии были погашены долги по зарплате на общую сумму 461,175 млн рублей. Об этом говорится в докладе главного прокурора республики Артёма Николаева.

Уточняется, что в эту сумму входят выплаты заработной платы сотрудникам трёх предприятий — банкротов, работники которых ждали выплат более трёх лет.

Николаев отметил, что несмотря на предпринимаемые меры, ситуация с выплатами в регионе остаётся напряжённой. Общий объем задолженности по зарплате в республике составляет на данный момент 125,947 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре был погашен долг по зарплате в отношении сотрудников ЗАО «Чуровской завод силикатных стеновых материалов», который признан банкротом в июле 2017 года. 240 человек единовременно остались без работы и с огромными долгами по зарплате. Общая сумма долга составляла около 11 млн рублей.