Москва, , 15:47 — REGNUM В России в IV квартале 2019 года средний размер микрозайма увеличился 8,2 тыс. руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года (7,6 тыс. руб.),

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Рост наблюдался на фоне снижения выдачи «займов до зарплаты» до 10 тыс. руб. В октябре — ноябре количество таких займов сократилось на 12,5%.

Самый большой средний размер «займа до зарплаты» отмечен в Москве (11,8 тыс. руб.), Московской области (10,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (9,8 тыс. руб.), самый маленький — в Удмуртии (6,9 тыс. руб.), Вологодской области (6,9 тыс. руб.) и Приморском крае (7,1 тыс. руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роспотребнадзора предупредили жителей России о рисках, с которыми они могут столкнуться при оформлении кредита в микрофинансовых организациях (МФО).

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