Москва, , 15:38 — REGNUM Доля южнокорейского бренда KIA на российском авторынке в январе 2020 года составила 14,5%. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

В январе 2020 года в России было продано 14 955 автомобилей — по сравнению с январем 2019 года этот показатель на 4,7% меньше.

Самым популярным автомобилем в России среди моделей KIA в прошлом месяце стал Rio. Свой выбор в пользу этого автомобиля сделали 6 258 автолюбителей. При этом Rio удерживает лидирующие позиции среди других моделей южнокорейской марки уже третий год подряд.

«Пятерку наиболее популярных моделей марки в начале 2020 года дополняют: кроссовер Sportage (2 531), седан Optima (1 588), ceдан Cerato (1 366 автомобилей), кроссовер Soul (939)», — говорится в сообщении.

Напомним, на российском авторынке в январе было продано 102 102 автомобиля — на 1,8% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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