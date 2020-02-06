Бишкек, , 15:32 — REGNUM Впервые в республиканском бюджете Киргизии предусмотрены целевые 160 млн сомов (144,7 млн рублей) на приобретение медикаментов для проведения химиотерапии и для лечения детей. Об этом заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на конгрессе онкологических пациентов, передает пресс-служба правительства.

По ее словам, в 2019 году в республике разработали специальный перечень для своевременного обеспечения населения жизненно важными препаратами, в том числе лекарствами для лечения онкологических заболеваний.

Также чиновница рассказала о том, что для национального центра онкологии и гематологии приобрели высокотехнологичное медицинское оборудование — два линейных ускорителя.

«Кроме того, граждане с онкологическими заболеваниями или другими тяжелыми заболеваниями, представляющими серьезную угрозу жизни, смогут досрочно получить накопительную часть пенсии», — отметила вице-премьер.