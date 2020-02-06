Москва, , 15:24 — REGNUM Руководству украинского ракетостроительного предприятия «Южмаш» приходиться оправдываться после нападок украинских патриотов, считающих Россию агрессором и потому возмущенных сделкой с российским поставщиком. «Южмаш» объясняет, что сделка вынужденная и называет ее «безысходностью». При всей неуклюжести такой формулировки огромная доля правды в этом есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя заявление украинского предприятия.

«Алюминий нужен «Южмашу» для выполнения контракта с американской корпорацией по изготовлению первой ступни ракеты Antares. Космическая техника предъявляет серьезные требования к материалам.

Это ведь не вилки с ложками штамповать. Нужен металл определенного состава и качества, а учитывая небезразмерный бюджет на выполнение контракта, за разумную цену.

По всей видимости, алюминий, поставляемый московской компанией «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл», удовлетворяет этим требованиям. Эта компания снабжает металлом российские предприятия оборонной, космической и авиационной промышленности и вполне компетентна в этой сфере.

В поисках замены поставщика возможны трудности и неизбежны дополнительные расходы, которые никто не будет финансировать.

Политические противоречия — это одно, а международные производственные цепочки — это другое. Плохо, когда они пересекаются и мешают друг-другу», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское предприятие «Южмаш», признало, что собирает топливные баки для американской ракеты-носителя Antares из алюминия, который производится в РФ, от безысходности.

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