Уагадугу, , 15:21 — REGNUM В 2019 году добыча золота в Буркина-Фасо с наибольшей вероятностью могла снизиться из-за проблем в сфере безопасности и нападений на промышленных шахтеров. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра горнодобывающей промышленности Буркина-Фасо Идани Умару.

В интервью агентству Reuters в кулуарах конференции Mining Indaba в Кейптауне он заявил, что ожидается, что из-за проблем в сфере безопасности добыча золота в западноафриканской стране в 2019 году составит 50 тонн по сравнению с 53 тоннами в 2018 году.

Точные данные будут опубликованы позднее, добавил он.

По словам репортеров, в настоящее время Буркина-Фасо борется с растущим исламистским мятежом, жертвами которого с 2016 года стали около 1000 человек, а почти 500 000 жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. За это время было совершено несколько десятков атак на промышленные и мелкие рудники.

Напомним, в Буркина-Фасо работают такие золотодобывающие компании как Endeavor Mining, Teranga Gold, Roxgold и IAMGOLD.