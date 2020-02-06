Санкт-Петербург, , 15:16 — REGNUM Три крупных аграрных предприятия Ленинградской области — ООО «Агрохолдинг «Приозерский», «Устьволмский» и «Пулковский» — могут быть признаны банкротами, если Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области примет доводы Сбербанка. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В настоящий момент в арбитражный суд поступило три заявления от банка к агрохолдингам, занимающимся производством свинины. С ООО «Агрохолдинг «Приозерский» истец требует не только признать его несостоятельным, но и должником 255 747 907,13 рублей.

Такую же сумму исковых требований Сбербанк указал и к ООО «Агрохолдинг «Пулковский» и ООО «Агрохолдинг «Устьволмский», к которому помимо иска о банкротстве истец также ходатайствовал об утверждении арбитражного управляющего.

В свою очередь опрошенные изданием РБК эксперты полагают, что холдингам могли бы помочь крупные инвесторы, однако найти их на сложившемся рынке будет сложно. Причиной банкротство издание также называет ухудшение ситуации в отрасли — рынок производства свинины насыщен, а рентабельность этого производства снижается.