Нижний Новгород, , 15:13 — REGNUM На вооружение лесопожарных служб Нижегородской области в 2020 году поступят семь дронов нового поколения с увеличенной дальностью полёта и временем работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Беспилотник Пресс-служба правительства Нижегородской области

По словам губернатора Глеба Никитина, на обновление парка техники и оборудования лесных служб в 2020 году будет направлено 36 млн рублей из областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородская область в 2020 году проведет самый масштабный за последние десять лет космический мониторинг лесов в регионе. Площадь контролируемых территорий увеличится на 24,3% и составит 700 тыс. га. Мониторингом будут охвачены лесные насаждения в Варнавинском, Выксунском, Мухтоловском, Пижемском и Сосновском лесничествах. Мероприятия будут проводится за счёт средств федерального бюджета.