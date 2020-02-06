Москва, , 15:12 — REGNUM Необходимо отметить, что объемы ввода жилой недвижимости в России стабильно снижаются все последние годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя прогноз о повышении цен на жилье в России на 25%.

«По данным Минстроя, в 2014 году было введено в эксплуатацию 84,19 млн кв. метров жилья, в 2015 объемы ввода поднялись до рекордных 85,35 млн кв. метров, а вот далее последовал спад — в 2016 года ввели уже 80,2 млн кв. метров, в 2017 году объемы упали до 78,6 млн кв. м, а в 2018 — уже до 48,4 млн кв. м.

По прогнозам экспертов, в ближайшие три года объемы ввода нового жилья будут сокращаться примерно на 5% в год. И, безусловно, падение объемов ввода, переход от системы долевого строительства к проектному финансированию, заметный рост конкуренции, уход с рынка значительного количества мелких игроков приведет к тому, что цены на жилье будут расти достаточно высокими темпами.

Вероятней всего, заметно обгоняя темпы инфляции. Но вспомним прошлый год, когда некоторые эксперты предрекали из-за ввода системы проектного финансирования взлет цен сразу на 30% и более. В действительности ничего страшного не произошло. Цены, конечно, выросли, но в куда меньшей степени.

Если учесть, что правительство ставит в качестве целевого показателя на текущий год уровень инфляции в 4%, а доля расходов на приобретение жилья составляет значительную величину, то с большим трудом верится, что при инфляции в 4% цены на жилье взлетят на 25%. Пусть даже и за два года.

Вероятнее всего по мере ухода от долевого строительства, а немалая часть жилья сейчас продаётся по «обходной схеме», минуя систему проектного финансирования, рост цен на жилую недвижимость будет заметно обгонять рост цен на остальные продукты и услуги.

Так что цены на жилье могут вырасти в 2020 году на 6−8%, а с 2021 году — примерно на 7−9%. Более высокие показатели выглядят как маловероятные», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.

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