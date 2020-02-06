Кострома, , 15:10 — REGNUM В Костромской области предприятия, которые будут увеличивать производительность не менее чем на 5% в год, смогут рассчитывать на определенные преимущества, — сообщает ТРК «Кострома».

Передовики среди костромских производств смогут получать льготные займы от местных финансовых учреждений, обучать свой персонал по госпрограммам и т.д. С этого года Костромская область вошла в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

По данным Костромастата сегодня в регионе работает более 30 тысяч предприятий и организаций. Почти треть из них занимается торговлей, на промышленное производство приходится 5,6%, на сельское и лесное хозяйство — 4,6%.

По результатам 2019 года лучшими стали организации, поставляющие электроэнергию, газ и пар и обрабатывающие предприятия. У них производительность выросла более чем на 8%.