6 февраля 2020 | Время чтения 2 мин

Олег Кравченко, , 15:16 — REGNUM Предприниматель Константин Пономарёв в конце 2019 года обратился с письмом к тогдашнему председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Как сообщает РБК, автор обращения утверждает, что правоохранители незаконно арестовали его активы, использовав для этого данные из спецдекларации по амнистии капитала. Случай Пономарёва мог бы перекликаться с драмой предпринимателя Валерия Израйлита, если бы это не были две очень разные истории.

Константин Пономарев Choiz.me

Пономарёв настаивает, что его незаконное преследование началось после того, как силовики в июне 2017 года ознакомились со спецдекларацией, поданной им двумя годами ранее. По версии предпринимателя, в документе он указал активы стоимостью 66,5 млрд рублей, 36,3 млрд из которых были арестованы. Ранее правозащитник Андрей Бабушкин сообщал, что уголовные дела в отношении Пономарёва были возбуждены в 2017-м также после того, как правоохранители получили нужную им информацию из декларации.

Казалось бы, эта история очень напоминает то, что произошло с бизнесменом Валерием Израйлитом, который вот уже три года находится под арестом. Предприниматель решил воспользоваться законом «О добровольном декларировании», предоставляющим гарантии от уголовного преследования, и передал государству сведения о своих активах в начале 2016-го. В марте того же года декларация оказалась в распоряжении следователей, а в декабре Израйлит уже оказался за решёткой.

Арест бизнесмена вызвал большой резонанс, и Верховному суду даже пришлось выступать с разъяснениями, что изымать декларацию и приобщать её к результатам дела никто не имеет права, в том числе и правоохранители. Однако дело Константина Пономарёва совершенно иное. И, чтобы понять это, достаточно восстановить подлинную хронологию событий.

Апрель 2015 года. Против Пономарёва возбуждаются два уголовных дела в связи с неуплатой им налогов. Сумма претензий превышает 8 миллиардов рублей. ФНС проводит выездную налоговую проверку. До подачи Пономаревым декларации 3 месяца.

Май 2015 года. Первый зампрокурора Москвы Козлов постановляет закрыть оба дела, ссылаясь на вердикты мировой судьи Богуновой. Их Пономарёв получил в конце 2014 — начале 2015 годов, создав ряд постановочных процессов и добившись признания своей фискальной добросовестности.

Июль 2015 года. Пономарёв подаёт спецдекларацию, пользуясь вступившим в силу законом «О добровольном декларировании» и тем, что уголовные дела прекращены. В отличие от Израйлита он знает о том, что находится в сфере внимания правоохранителей, и сознательно манипулирует законом.

Но облегчение оказывается временным. Вскоре Фемида исключает из вердиктов Богуновой выводы по налогам, расследование уголовных дел возобновляется. И в июне 2017 года Пономарёв всё же попадает в СИЗО, хотя налоги были не основным поводом. Создав постановочные процессы в мировом суде для создания преюдиции и закрытия уголовных дел, он тем самым совершает преступление против — статья 306 часть 3.

Июль 2019 года. Пономарёв получает восемь лет заключения за преступления против правосудия, те самые махинации с вердиктами мировой судьи. А в обозримой перспективе Пономарёва ждёт суд за мошенничество в отношении «Кубаньэнерго» и за налоговые преступления .

И спецдекларация тут совсем ни при чем.

Разница дел очевидна, но сидят оба.