Варшава, , 15:06 — REGNUM Польские госкомпании больше не будут закупать уголь у России. Об этом 6 февраля заявил польский министр государственных активов Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.

«Могу заявить, потому что я провёл переговоры с руководителями государственных компаний по этому вопросу, что они больше не будут доставлять уголь из-за рубежа», — сообщил Сасин.

При этом, по словам польского министра, речь идет об отказе от закупок угля не только из России, но и из Соединенных Штатов и из стран Южной Америки.

Напомним, по некоторым данным, Польша импортировала в 2019 году 18−19 млн тонн угля. Стоит отметить, что свыше 70% угля было ввезено из России.

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