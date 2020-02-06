Чонджу, Южная Корея, , 15:06 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor приостановила работу ряда сборочных конвейеров на заводе в городе Чонджу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, работа конвейера по сборке грузовых автомобилей будет закрыта на пять дней до 12 февраля из-за перебоев с поставками из Китая.

По прогнозам представителей компании, среднедневной объём производства грузовых автомобилей сократится на 150−160 автомобилей, а ежедневные потери составят десятки миллиардов вон.

Линия по производству автобусов также будет приостановлена на два дня с 11 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Hyundai Motor приостановила работу одного из двух сборочных конвейеров на пятом заводе в Ульсане, где собирают автомобили Genesis, а также один конвейер на четвертом заводе, отвечающий за сборку грузового автомобиля Hyundai Porter.

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