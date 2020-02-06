Москва, , 14:55 — REGNUM По итогам первого месяца 2020 года на российском авторынке было продано 102 102 экземпляра легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1,8% выше уровня продаж аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

«Неплохое начало нового года, ожидания от которого были довольно пессимистичными», — сообщил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Он также добавил, что в январе реализация автомобилей обычно имеет самые низкие показатели по сравнению с остальными месяцами, поэтому он предлагает посмотреть, какие продажи будут в феврале и в марте.

Напомним, в январе на 1,2% выросли продажи автомобилей Lada. Всего было продано 21 790 машин АвтоВАЗа.

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