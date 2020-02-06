Вена, , 15:04 — REGNUM Новый санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), могущие в этот раз затронуть газовых покупателей, повлияют на цены на «голубое топливо» в Европе. Об этом 6 февраля заявил во время конференц-колла глава нефтегазовой австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«В сфере газа это приведет к региональным изменениям. Такой сценарий может очень сильно сказаться на ценах на газ в Европе», — указал глава OMV, говоря о новых вероятных санкциях против «СП-2», которые могут теперь затронуть покупателей российского газа.

Также он уточнил, что такие санкции нарушают надежность поставок газа в Европу.

«США своими санкциями нарушат безопасность снабжения в Европе», — заявил Зеле, однако при этом отметил, что санкции пока были только в газетах.

«Давайте посмотрим, что будет на самом деле», — сказал глава австрийской компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава нефтегазовой австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что цены на газ в Европе в нынешнем году будут понижаться из-за того, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион будут расти на фоне снижения спроса на газ в КНР из-за коронавирусной инфекции.