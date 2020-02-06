Пермь, , 14:40 — REGNUM Администрация Перми разметила объявление об аукционе на выполнение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе. Начальная (максимальная) цена лота — 89 965 684 рублей. Источником финансирования являются три бюджета: федеральный, региональный и муниципальный.

Проектируемый проезд относится к улице местного значения: улица в жилой застройке. Назначение улицы в соответствии с принятой категорией — транспортная и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов). Проектируемый проезд является частью ул. Лесная и ее продолжением через лог к строящемуся многоквартирному дому.

Заказчиком работ по строительству улицы указано муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство». Заявки на конкурс принимаются до 13 февраля. Исполнитель контракта должен построить дорогу до 20 декабря 2020 года.