Москва, , 14:40 — REGNUM В январе 2019 года дилеры Hyundai в России продали 11 395 машин, что на 5% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Стоит отметить, что доля кроссоверов от общего числа проданных машин марки составляет 65%.

Наиболее популярным в России среди автомобилей бренда стала модель компактного кроссовера Creta. За январь этот автомобиль приобрели 5376 покупателей, что на 28% больше, чем в предшествующем году. Вторую строчку по объему проданных авто в модельном рейтинге марки занимает седан Hyundai Solaris — 3408 единиц (-10%). Кроссовер Hyundai Tucson в январе оказался на третьем месте. Его приобрели за этот период 1382 покупателя, что на 12% меньше, чем в 2018 году.

На четвёртом и пятом местах в рейтинге самых продаваемых моделей Hyundai в России соответственно разместились среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe (711 ед.; +15% и бизнес-седан Sonata (87 ед.; — 78%).

Напомним, 6 февраля в Чикаго Hyundai представит гибридную версию Hyundai Sonata.

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