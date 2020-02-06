Рига, , 14:35 — REGNUM За 2019 год в Латвии на 46% выросло число хозяйств, обеспечивающих себя электроэнергией. Об этом пишет 6 февраля портал Dienas Business.

По данным журналистов, всего свои потребности в электроэнергии за счёт возобновляемых источников или солнечных батарей на сегодняшний день обеспечивают 694 хозяйства.

Кроме того, отмечают сотрудники СМИ, 70% домашних хозяйств Латвии выразили заинтересованность в установке солнечных батарей. Это при том, что в стране пока не доступны средства Европейского фонда, софинансирующего установку этих устройств.

«За три последних года инженерные решения значительно усилили эффективность солнечных батарей и сделали их окупаемость возможной в течении 7,8 лет», — отмечает член правления энергетической компании Enefit Крист Мертен.

Отмечается, что сегодня домашние хозяйства Латвии производят в среднем от 5 до 6 кВт электроэнергии, что полностью обеспечивает их нужды.