Якутск, , 14:27 — REGNUM Госкомцен Якутии открыл «горячую линию» для мониторинга цен на фрукты и овощи, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Коронавирус: реалии и провокации — все новости

Жители республики смогут по телефону сообщить о фактах резкого роста цен на плодоовощную продукцию. На «горячей линии» принимают фотографии, чеки с указанием цен, адреса торговых точек, завышающих цены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ввели ограничения на торговые надбавки на овощи и фрукты, а также на медицинские маски. Нарушителям грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. В республике также планируют отзывать лицензии у аптек, спекулирующих масками.