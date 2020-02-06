Якутск, 6 февраля 2020, 14:27 — REGNUM Госкомцен Якутии открыл «горячую линию» для мониторинга цен на фрукты и овощи, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Жители республики смогут по телефону сообщить о фактах резкого роста цен на плодоовощную продукцию. На «горячей линии» принимают фотографии, чеки с указанием цен, адреса торговых точек, завышающих цены.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ввели ограничения на торговые надбавки на овощи и фрукты, а также на медицинские маски. Нарушителям грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. В республике также планируют отзывать лицензии у аптек, спекулирующих масками.