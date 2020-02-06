Симферополь, , 14:25 — REGNUM Примерно около десятка поручений, связанных со строительством объектов на территории полуострова Крым, дал правительству РФ и местным властям президент России Владимир Путин. Советующий документ 6 февраля обнародован на сайте Кремля.

В опубликованном документе говорится, что правительство РФ и органы власти Крыма и Севастополя должны до 1 июня нынешнего года предоставить предложения о реализации мероприятий по проектированию и строительству: электрифицированной железной дороги, которая соединит международный аэропорт г. Симферополя с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога», электрифицированной железной дороги в обход Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря и электрифицированной железной дороги, которая соединит международный аэропорт г. Анапы с инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования.

Также правительство и местные власти должны привлечь Росавтодора, публично-правовую компанию «Военно-строительная компания» и другие профильные организации к строительству на территории полуострова автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства.

Кроме этого, правительство РФ должно внести в законодательство страны до начала 2023 года изменения, которые будут предусматривать особенности регулирования имущественных и земельных отношений на территории Крыма в вопросах сноса объектов капитального строительства, возведённых с нарушением действующего законодательства.

Помимо этого, правительство и местные власти должны будут принять решение о поддержке строительства на территории Крымского полуострова оптово-распределительного центра и обеспечить сохранение в собственности региона имущественного комплекса государственного унитарного предприятия города Севастополя «Севастопольский морской порт».