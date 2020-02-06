Токио, , 14:19 — REGNUM По итогам января 2020 года российские автолюбители приобрели 521 автомобиль бренда Suzuki, что в 3,3 раза больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Самым продаваемым автомобилем Suzuki в январе стал кроссовер Vitara. За месяц он был продан в количестве 341 экземпляра, что в 3,3 раза больше, чем в предшествующем году.

На втором месте разместился кроссовер Suzuki SX4, продажи которого в январе текущего года составили 134 единицы — в 3,7 раза больше, чем в 2018 году. Тройку лидеров замыкает вседорожник Suzuki Jimny последнего поколения, который купили 46 автолюбителей. Это в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

Напомним, в прошлом году дилерам компании Suzuki удалось реализовать в России 7731 новый автомобиль. Это выше результата 2018 года на 28%.

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