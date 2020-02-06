Улцинь, , 14:13 — REGNUM Черногорский муниципалитет Улцинь продал с аукциона участок земли в месте Пристань в непосредственной близости от моря косовскому бизнесмену Лириму Мустафе, сообщает издание Dan.

Площадь участка составляет 448 квадратных метров, и он находится на побережье. Цена составила более 900 тысяч евро. Тендерная комиссия получила только одну заявку, которая была принята после короткого рассмотрения. Он был единственным, кто подготовил документацию и внес депозит в размере 95 тысяч евро.

Земля была продана под застройку. В местном правительстве надеялись, что участок будет продан дороже, но желающих не нашлось. Участок на берегу моря с пляжем был долго предметом споров местных властей. Неправительственные организации и общественность протестовали против продажи. Недавно была также выдвинута инициатива по проверке конституционности и законности решения об объявлении публичного тендера передать собственность на землю под застройку.

В Черногории земли под застройку в прибрежной зоне обычно не продаются под застройку, за исключением крупных приоритетных проектов.

Муниципалитет Ульцинь — самый южный приморский район Черногории на границе с Албанией с преимущественно албанским населением. В настоящее время регион считается перспективным для развития туризма.