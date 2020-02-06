Медан, Индонезия, , 14:09 — REGNUM Бизнесмены из Швейцарии заинтересованы в инвестировании капитала в провинцию Северная Суматра, сообщает Antara.

Посол Швейцарии в Индонезии Курт Кунц заявил, что Северная Суматра обладает большим экономическим потенциалом и играет важную роль в национальной экономике.

«Правительство Швейцарии надеется, что деловое сотрудничество с Северной Суматрой может быть расширено», — заявил посол, добавив, что «инвестиции могут быть сделаны во многих секторах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава координационного совета по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что реализация инвестиций за период январь-декабрь 2019 года достигла 809,6 трлн рупий ($59 млрд).

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