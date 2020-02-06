Москва, , 14:01 — REGNUM Вопрос о поставках российской нефти в Белоруссию является исключительно коммерческим вопросом, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«Между «Белнефтехимом» и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Минэнерго не может указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в январе нарушила свои обязательства по поставкам нефти в республику.

По его словам, согласно договоренностям на межправительственном уровне, Россия обязалась поставить в Белоруссию 24 млн тонн нефти — по 2 млн тонн ежемесячно.

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