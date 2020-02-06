Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM Форум социальных предпринимателей в Казахстане предложил провести президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 6 февраля заявил вице-президент общественного фонда Best for kids Эмин Аскеров по итогам встречи с главой государства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, участие президента в форуме социальных предпринимателей, запланированный на октябрь 2020 года, даст импульс развитию этого направления бизнеса.

Аскеров отметил, что глава государства намерен развивать социальное предпринимательство в масштабах всего Казахстана, а также пообещал оказать содействие в решении проблем предпринимателей.

Напомним, 6 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями социального бизнеса. Предприниматели поделились с главой государства своими проблемами: нехваткой помещений и рынков сбыта.