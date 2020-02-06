Пекин, , 14:19 — REGNUM Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) отказалась получать сжиженный газ от поставщиков в силу форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает 6 февраля Reuters.

Речь идёт об отказе от приёма СПГ у по меньшей мере трёх поставщиков. Форс-мажорное уведомление касается покупки СПГ корпорацией в период с февраля по март.

Ранее, 5 февраля, стало известно о возможном временном расторжении долгосрочных контрактов на покупку СПГ китайской CNOOC, а также компаниями Sinopec и CNPC, которые контролируются государством. Такую информацию предоставили источники Financial Times.

Сокращение Китаем импорта СПГ происходит на фоне вспышки нового коронавируса и грозит обвалом цен на мировом рынке. Еще раньше Китайский комитет содействия развитию международной торговли пообещал сертификаты форс-мажорных обстоятельств компаниям, на бизнес которых оказала влияние вспышка заболевания. Такие документы предназначены для выдачи зарубежным партнёрам.