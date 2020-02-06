Москва, , 13:42 — REGNUM Рост цен на жилье на 25% в ближайшие два года представляется сомнительным, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Елена Бабкина, комментируя прогноз роста цен на жилье в России.

«Несомненно, что рост издержек застройщиков в связи с переходом на проектное финансирование приведет к удорожанию стоимости строительства и определенному повышению цен.

Уход части мелких и средних строительных компаний с рынка уменьшит предложение на первичном рынке, что повлечет за собой рост цен на вторичном рынке.

Однако цена определяется не только предложением, но и спросом. В условиях стабильного снижения реальных доходов населения вряд ли следует ожидать наличия адекватного спроса на жилье, стоимость которого будет на 25% выше текущих цен.

Кроме того, в конце 2018 — начале 2019 гг. уже произошел скачок цен на жилье, при том что за предыдущие годы рынок был достаточно насыщен со стороны предложения и позволил удовлетворить первичные потребности достаточного количества покупателей.

А интерес граждан к жилью как к объекту инвестирования падает в связи с уже произошедшим ростом цен», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%.

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