Ташкент, , 13:27 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому с 1 апреля вводится усовершенствованный порядок государственного строительного контроля объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, следует из постановления.

Помимо всего прочего, согласно документу вводится поэтапное внедрение в течение 2020 года современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе электронного документооборота в рамках осуществления государственного строительного контроля в Национальной информационной системе «Прозрачное строительство», с запуском подсистемы «Контроль в строительстве» в пилотном режиме с 1 июня 2020 года в Ташкенте.

Документом образована Инспекции в сфере контроля по строительству.

«Предоставить Инспекции в сфере контроля по строительству и территориальным инспекциям в рамках осуществления государственного строительного контроля право приостанавливать строительно-монтажные работы и требовать осуществления демонтажных работ в случаях выявления конструктивных нарушений, влияющих на сейсмостойкость зданий и сооружений, а также создающих угрозу жизни и здоровью человека», говорится в документе.

Постановлением установлено, что Инспекция является республиканским органом государственного управления и в своей деятельности подотчетна Министерству строительства Республики Узбекистан.

Деятельность Инспекции финансируется за счет госбюджета республики, а территориальных инспекций — за счет средств, формируемых за счет отчислений от стоимости строительно-монтажных работ и доходов от выполнения работ и услуг на договорной основе.

С 1 апреля установлен единый размер отчислений территориальным инспекциям в размере 0,2 процента от стоимости строительно-монтажных работ по всем объектам, подлежащим государственному строительному контролю.

«Одобрить предложение Министерства строительства Республики Узбекистан о создании при Республиканском центре стандартизации в строительстве Министерства строительства страны Комплексной строительной испытательной лаборатории, осуществляющей полноценные испытания конструкций объектов, строительных материалов и изделий в соответствии с международными стандартами», говорится в постановлении.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, данное постановление издано в связи с масштабной коррупцией в сфере строительства. Из-за воровства, объекты строящиеся в республики за счет бюджетных средств могут быть опасными для жизни и здоровья людей, так как разворовываются цемент, металл и другое. Документ призван искоренить такие хищения и сделать объекты строительства безопасными.