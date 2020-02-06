Воронеж, , 13:24 — REGNUM 610 млн на субсидии по краткосрочным кредитам аграриям выделил Минсельхоз России Воронежской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области 6 февраля.

Приём реестров потенциальных заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов в Минсельхозе начали с 20 января, региону планом выделено 610 млн рублей. Как планируется, субсидии позволят привлечь сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям АПК более 13 млрд рублей кредитных средств.

В частности. по статье «растениеводство» предусмотрено выделение 219,7 млн рублей субсидий (4,7 млрд рублей кредитных средств). По статье «животноводство» планируется направить 102,5 млн рублей субсидий (2,2 млрд рублей кредитных средств). Ещё 43,9 млн (941 млн кредит) предусмотрено на переработку продуктов растениеводства и животноводства. Для малых форм хозяйствования субсидии составят 122 млн рублей, что позволит привлечь 2,6 млрд рублей кредитных средств.

На 1 февраля от уполномоченных банков в департамент аграрной политики области поступило 167 заявок на общую сумму субсидий 707,7 млн рублей (14,6 млрд кредитных средств). Это больше лимита, выделенного Минсельхозом, в связи с чем губернатор Александр Гусев дал поручение направить в министерство сельского хозяйства РФ обращение о выделении Воронежской области дополнительных средств.