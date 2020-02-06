Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 13:20 — REGNUM На Таймыре в Красноярском крае продолжают модернизировать аэропорты Диксон и Хатанга. Как сообщили ИА REGNUM в администрация Таймырского муниципального района, в 2020 году в воздушные гавани доставят модульные здания, а также отремонтируют взлётно-посадочную полосу.

По словам замглавы Таймыра Олега Мозгунова, в 2019 году для аэропорта Диксон разработали проектно-сметную документацию на проведение капремонта. В Хатанге была отремонтирована взлётно-посадочная полоса. ВПП в Диксоне обновят в текущем году.

Напомним, аэропорты Хатанга и Диксон перешли в ведение Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае отремонтируют аэропорт «Диксон»