Минск, , 13:14 — REGNUM Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.

«Для Белоруссии в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн», — цитирует его БелТА.

По его словам, потери бюджета составили $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов — почти $200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России стартовала финальная стадия налогового манёвра в нефтяной отрасли. К 2024 году в рамках указанного механизма будут обнулены экспортные пошлины на нефтепродукты и увеличен налог на добычу полезных ископаемых.

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