Вена, , 13:15 — REGNUM Цены на газ в Европе в нынешнем году будут понижаться из-за того, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в регион будут расти на фоне снижения спроса на газ в КНР из-за коронавирусной инфекции. Об этом 6 февраля заявил во время конференц-колла глава нефтегазовой австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«Причины этого снижения цен на газ состоит в том, что европейскому рынку необходимо адаптироваться под повышение поставок СПГ», — сказал Зеле и добавил, что поставки газа станут расти из-за снижения китайского спроса в результате угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из опубликованного бюллетеня Роспотребнадзора стало известно, что новых случаев заболевания пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в России не выявлено.