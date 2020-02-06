Варшава, , 13:10 — REGNUM Польские государственные компании больше не будут импортировать уголь. Об этом заявил польский министр государственных активов Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM.

Сасин сослался на переговоры с руководителями государственных компаний. Они заявили, что больше не будут доставлять уголь из-за рубежа, пояснил министр.

Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.

В 2019 году, по предварительным данным, Польша импортировала от 18 до 19 млн тонн угля, более 70% из которого было добыто в РФ.

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