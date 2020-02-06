Москва, , 13:01 — REGNUM Российская валюта продолжила укрепляться на торгах 5 февраля. В моменте доллар уходил под отметку 62,50 руб. и после отскока так и не смог вернуться выше уровня 63 руб., который выступает в роли ближайшего сопротивления, преграждающего путь к 100-дневной скользящей средней в районе 63,30 руб., заявил корреспонденту директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Доллар дешевеет с начала недели, когда были достигнуты свежие максимумы над уровнем 64 руб. Примечательно, что росту нашей валюты не мешает приличный спрос на «американца», который подпитывается неожиданно сильной статистикой из Штатов.

Спрос на рубль сейчас подогревается сочетанием возвращения интереса к риску и восстановления цен на нефть. Brent находится над уровнем $56, но пока не в силах пробить сопротивление в районе $56,50. Если эта отметка будет пройдена, hjccbqcrfz валюта получит дополнительную поддержку.

Перспективы сохранения позитивной динамики рубля во многом зависят от общего отношения к риску. Сегодня инвесторы продолжают покупать высокодоходные активы с оглядкой на слухи о лекарстве от коронавируса.

Также оптимизм подогрели сообщения о том, что Китай снизил вдвое тарифы на американский импорт на 75 млрд долларов. Этот шаг выглядит как подготовка почвы для следующей серии торговых переговоров с Вашингтоном. Не исключено, что теперь и Трамп озвучит какие-то уступки в ответ на действия Пекина.

Сейчас доллар тестирует зону 62,70 руб., и вероятность пробоя зоны 62,50 руб. сохраняется. Однако до конца недели пара также может вернуться выше 63 руб., если нефть не сможет развить бычий импульс, а статистика по рынку труда США приятно удивит и повсеместно укрепит позиции американской валюты», — считает эксперт.

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