Москва, , 13:00 — REGNUM Богатства недр, которые раньше были в частных руках, сегодня, благодаря решению президента РФ, принадлежат государству и народу. Но это не отменяет необходимости оформлять лицензию и работать в рамках закона. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

«Если это недры народные… оформляй этот карьер, получай лицензию и потом дальше хочешь — мости дороги, хочешь — еще что-то делай… Мы за то, что недры принадлежат народу, но лицензию надо получать. И это все отражено и в Конституции, и в законах», — заявил Володин.

Он также напомнил, что раньше, когда передача нефтяных компаний в государственные руки только обсуждалась, далеко не все депутаты поддержали такую идею.

«Когда речь шла о сверхдоходах нефтяных компаний — они все были частными — в этом зале президент внес инициативу, чтобы у нас сверхдоходы поступали в государство. Какие фракции проголосовали… Сейчас мы вспомнили про недры, мы вспомнили про доходы, которые уходят. Так эти доходы уже были у олигархов и их забрали — кстати, инициировал это президент,‑ и вернули в собственность государству», — подчеркнул Володин.