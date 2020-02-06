Улан-Удэ, , 12:59 — REGNUM Бурятия вошла в пятёрку регионов России с наиболее высокими темпами роста промышленного производства. А в Дальневосточном федеральном округе республика заняла по этому показателю первое место, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства экономики.

«Промышленными предприятиями произведено продукции на 14,1% выше уровня прошлого года», — отметили в ведомстве.

При этом основным локомотивом экономики остаётся Улан-Удэнский авиазавод, который произвёл продукции на сумму более 35 млрд рублей, что на 10% больше уровня 2018 года.

Растёт и добыча полезных ископаемых — объём отгруженной продукции за 2019 год вырос на четверть, достигнув 35,3 млрд рублей. Были введены в эксплуатацию два новых урановых месторождения, благодаря чему АО «Хиагда» вышло на проектную мощность добычи — 1000 тонн урана в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года завершилось строительство «самого современного» уранодобывающего предприятия в Баунтовском районе Бурятии.

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