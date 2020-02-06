Самара, , 12:59 — REGNUM Новый пассажирский автобус на метание курсирует в Самаре. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба «СамараАвтоГаз».

По сообщению пресс-служба предприятия, новый КАвЗ 4270−80 работает на одном из маршрутов города. На каком именно маршруте в пресс-службе не уточняют. Автобус рассчитан на 84 пассажира и имеет 29 посадочных мест.

Отмечается, что автобус курсирует в тестовом режиме. Сотрудники предприятия просят горожан оставлять свои отзывы о новом транспорте.

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