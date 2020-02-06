Тбилиси, , 12:40 — REGNUM В Грузии будет налажено сообщение между Кутаисским международным аэропортом и ближайшей железнодорожной станцией Копитнари, которая находится от него на расстоянии 1,5 км.

Как сообщила после заседания правительства Грузии 6 февраля министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, проект новой железной дороги был утвержден на сегодняшнем заседании.

В рамках проекта планируется реабилитация железнодорожной станции Копитнари, строительство автомобильной дороги от Копитнари до Кутаисского аэропорта и строительство нового терминала в самом аэропорту.

Проект будут осуществлять три министерства. Министерство инфраструктуры, точнее входящий в его систему департамент автодорог обеспечит реабилитацию и строительство дороги от Копитнари до аэропорта, «Грузинская железная дорога, которая произведет реабилитацию станции Копитнари в соответствии с международными стандартами, и входящее в состав министерства экономики Объединение аэропортов Грузии, которое обеспечит бесплатное обслуживание пассажиров шаттлами от аэропорта до станции.

«Это будет очень быстрое и эффективное обслуживание. Шаттлы будут встречать пассажиров в Кутаисском международном аэропорту и довозить до обновленной железнодорожной станции. Это небольшой, но важный проект, который добавится к нашей туристической и транспортной инфраструктуре и сделает Кутаисский аэропорт еще более привлекательным», — заявила Турнава.

Как известно, Кутаисский международный аэропорт был построен на базе бывшего аэродрома Копитнари по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили и открыт им незадолго до ухода в отставку. Этот аэропорт обслуживает низкобюджетные авиакомпании, выполняющие международные рейсы. Вскоре Грузия получила право на безвизовое сообщение со странами ЕС, и сегодня большая часть населения Грузии, направляющаяся в страны Шенгенской зоны, а также прибывающие в страну иностранные туристы пользуются услугами именно этого аэропорта.