Тбилиси, 6 февраля 2020, 12:40 — REGNUM В Грузии будет налажено сообщение между Кутаисским международным аэропортом и ближайшей железнодорожной станцией Копитнари, которая находится от него на расстоянии 1,5 км.
Как сообщила после заседания правительства Грузии 6 февраля министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, проект новой железной дороги был утвержден на сегодняшнем заседании.
В рамках проекта планируется реабилитация железнодорожной станции Копитнари, строительство автомобильной дороги от Копитнари до Кутаисского аэропорта и строительство нового терминала в самом аэропорту.
Проект будут осуществлять три министерства. Министерство инфраструктуры, точнее входящий в его систему департамент автодорог обеспечит реабилитацию и строительство дороги от Копитнари до аэропорта, «Грузинская железная дорога, которая произведет реабилитацию станции Копитнари в соответствии с международными стандартами, и входящее в состав министерства экономики Объединение аэропортов Грузии, которое обеспечит бесплатное обслуживание пассажиров шаттлами от аэропорта до станции.
Как известно, Кутаисский международный аэропорт был построен на базе бывшего аэродрома Копитнари по инициативе экс-президента Михаила Саакашвили и открыт им незадолго до ухода в отставку. Этот аэропорт обслуживает низкобюджетные авиакомпании, выполняющие международные рейсы. Вскоре Грузия получила право на безвизовое сообщение со странами ЕС, и сегодня большая часть населения Грузии, направляющаяся в страны Шенгенской зоны, а также прибывающие в страну иностранные туристы пользуются услугами именно этого аэропорта.