Тбилиси, , 12:36 — REGNUM

Самая крупная в мире туристическая выставка-ярмарка ITB Berlin 2022, которая проводится в Берлине, в 2022 году пройдет в Грузии. Об этом на заседании правительства Грузии 6 февраля сообщил премьер-министр Георгий Гахария. По его информации, такое решение приняли организаторы этой выставки-ярмарки, которая на днях проходила в Берлине.

«Это огромное достижение, которое означает приезд в нашу страну представителей более 180 стран-участниц, а в международном масштабе это мероприятие охватит более 1 миллиарда человек», — пояснил премьер.

По его словам, туризм сегодня является одной из важнейших движущих сил грузинской экономики, быстро растущим и развивающимся сектором, и международная выставка станет еще одним толчком к более динамичному развитию этого сектора и экономики в целом.