Сунжа, Ингушетия, , 12:47 — REGNUM Лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи» откроют в Сунженском районе Ингушетии до конца 2020 года. Предприятие будет производить доски, мебельные щиты и другую продукцию, сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе главы и правительства республики.

«Цель работы комбината заключается в организации непрерывного цикла перерабатывающего производства от получения первичного сырья (древесины) и его распила, до переработки и изготовления готовой продукции (брус, доска, мебельный щит, погонажные изделия)», — рассказал руководитель инвестпроекта Хасан Богатырев.

Комбинат располагается на участке площадью 16 тыс. кв. м. В настоящее время завершены земляные работы, возведен забор и подключены электросети. Кроме того, оборудована линия по изготовлению мебельной доски, мебельного бруса и погонажных изделий, подключены станки и проведена пусконаладка, начато строительство помещения под ленточную пилораму. Полностью производство будет запущено до конца 2020 года.

Ожидается, что с 2024 года предприятие выйдет на плановую мощность 4,8 тыс. кубометров готовой продукции в год, а также создаст порядка 50 рабочих мест.