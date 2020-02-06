Лондон, , 12:29 — REGNUM Британская нефтяная компания British Petroleum (BP) желает продать свою долю в газоперерабатывающем заводе, расположенном в Алжире. Об этом 6 февраля сообщает Reuters.

Предприятие планирует продать порядка 46% акций в газовом комплексе Ин-Аменас и получить за сделку, как отмечают журналисты, порядка $2 млрд.

Завод, долю в котором намерено продать руководство BP, в 2013 году подвергся нападению террористов.

Тем не менее, причина вероятной сделки не в этом — корпорация планирует избавиться к 2021 году от своих активов на сумму $15 млрд.

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