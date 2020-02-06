Калуга, , 15:00 — REGNUM Более 450 млн рублей было предоставлено в 2019 году крестьянским (фермерским) хозяйствам Калужской области для проведения сезонно-полевых работ, сообщили 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

По мнению председателя ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Калужской области Бабкена Испиряна, для начинающих фермеров одной из наиболее трудоемких, требующих специальных знаний и навыков, процедур при запуске животноводческого бизнеса является разработка бизнес-планов. В 2019 году объёмы выданных кредитов калужским фермерам выросли на 13% по сравнению с 2018 годом. На заёмные средства, предоставленные местным филиалом Россельхозбанка, аграрии приобрели современную сельскохозяйственную технику, породистый скот, удобрения, семена, ГСМ, запасные части. Кредитное учреждение в 2019 году снизило процентные ставки, упростило процедуру рассмотрения заявок и оптимизировало требования по залоговому обеспечению.

«Конструктивное взаимодействие между банком и потенциальными заёмщиками способствует повышению доступности кредитных ресурсов для сельских предпринимателей», — считает министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.

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