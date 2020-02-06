Москва, , 12:06 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, стало понятно, что инвесторы поверили в победу над новым коронавирусом в Китае, хотя количество зараженных продолжает ежедневно увеличиваться на 17−20%, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова, комментируя влияние вспышки коронавируса в КНР на экономику.

«На данный момент количество больных коронавирусом превысило 28 тыс. человек. Число погибших выросло до 565 человек, выписаны 1198 человека. Остается только надеяться, что Китай не занижает данные.

Смущает только заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что пока «нет известных эффективных методов лечения против вируса» и она ничего не знает о «прорывах» в лечении.

Китай заявляет об обратном — эффективное лекарство найдено. И хотя примерный перечень работающих против коронавируса лекарств был понятен еще на прошлой неделе, но нужно время для того, чтобы остановить распространение эпидемии.

Так было бы с любым вирусом — общество в Китае довольно плотное, людей много, и скорость движения вируса от человека к человеку колоссальна. Быстро болезнь не свернуть, но раз пути решения проблемы известны, со временем всё придет в норму.

Для того чтобы перестало трясти мировую экономику, нужно, чтобы инвесторы не только поверили, но и увидели первые результаты активных действий: уменьшение скорости заболеваемости, завешенный список умерших от коронавируса. Тогда бегство от рисков прекратится, хотя макростатистика еще несколько месяцев будет учитывать последствия вируса.

Ранее рынки капитала были серьезно перепроданы, и сейчас рост воспринимается больше как первая попытка купить то, что подешевело. При этом активности у покупателей тоже пока не видно, всё довольно осторожно и аккуратно.

Возвращения волатильности можно ждать в любой момент. И пока эпидемия не завершена, стоит быть осмотрительным в биржевых сделках и принятии решений.

Тем не менее, финансовые рынки сегодня в «зеленой» зоне, в том числе и российский фондовый рынок. Нефть Brent торгуется по $56,37 за баррель, прибавляя 1,97%.

Инвесторы с надеждой ждут решения ОПЕК+ по вопросу сокращения добычи с целью стабилизировать цены на сырье из-за вспышки коронавируса, оказавшей сильное влияние на спрос.

Рубль укрепляется. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 62,70−63,15 руб., а по паре евро/рубль — диапазон 69,00−69,65», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в клинике Wuhan Jinyintan Hospital китайского города Ухань специалисты приступили к клиническим испытаниям экспериментального лекарства для борьбы с коронавирусом.

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