Джакарта, , 12:02 — REGNUM Рост экономики в столице Индонезии Джакарте в 2019 году был зафиксирован на уровне 5,89%, сообщает Antara.

Глава представительства Банка Индонезии в Джакарте Хамид Понко Вибово пояснил, что экономическому росту в 2019 году способствовало увеличение потребления домашних хозяйствах и инвестиционной активности.

По его словам, потребление домашних хозяйств в четвертом квартале 2019 года выросло на 6,12%, что связано с увеличением потребления на Рождество и в преддверии Нового года.

Хамид Понко Вибово заявил, что, учитывая динамику экономического роста, которая сохранялась в течение 2019 года, Банк Индонезия рассчитывает, что фаза восстановления экономики Джакарты продолжится в 2020 году.

«Несмотря на это, экономический рост по-прежнему омрачен рисками, особенно теми, которые связаны с динамикой мировой экономики, что может помешать усилиям по улучшению показателей экспорта», — заявил Хамид Понко Вибово.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо прогнозирует, что экономический рост Индонезии в 2020 году составит около 5,05%.

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